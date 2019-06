Barcellona, Neymar si prepara al ritorno: la madre e la sorella cercano casa

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG COUTINHO DEMBELE - Neymar cerca casa a Barcellona. Dopo due anni al Paris Saint-Germain, il talento brasiliano starebbe facendo di tutto per tornare in Catalogna. E, secondo 'Sport', sarebbe già alla ricerca di una nuova casa: la madre e la sorella del calciatore, sarebbero già sbarcate in Spagna a caccia della futura dimora.

Nell'operazione con i parigini, potrebbero rientrare. La speranza di Neymar sarebbe quella di accelerare la trattativa già nella prima settimana di luglio, grazie anche al lavoro dell'intermediario Pini. Un affare da 222 milioni di euro, visto che secondo 'Le Parisien', il Psg sarebbe disposto a scendere a quella cifra, rispetto ai 300 milioni del prezzo fissato: lo stesso prezzo pagato due anni fa per strapparlo ai catalani.