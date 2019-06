CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA VERETOUT LAFONT / Non solo Chiesa e Veretout. La Fiorentina, nel mercato estivo, potrebbe perdere un altro pezzo pregiato della sua rosa: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

A sorpresa nella lista dei possibili partenti, riporta la 'Gazzetta dello Sport', entra anche il portiere, per il quale c'è l'ipotesi di un ritorno in Francia, con tanto di plusvalenza da parte dei viola. In caso di separazione, maggiore fiducia verrebbe data a, mentre si vaglia il ritorno di

Dalla Francia, inoltre, giungono ulteriori indiscrezioni: Lafont, secondo 'L'Equipe', sarebbe in trattativa avanzata con il Nantes, che potrebbe prelevarlo in prestito o a titolo definitivo. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.