CALCIOMERCATO NAPOLI FIORENTINA VERETOUT / Etra nel vivo il mercato del Napoli. In attesa di ufficializzare Manolas e tentare l'ultimo affondo per James Rodriguez, gli azzurri cercano rinforzi anche per il centrocampo. La pista più calda è quella che porta a Firenze, dove negli ultimi anni è brillata la stella di Veretout.

La prossima settimana, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il d.s. viola Pradè incontrerà Napoli, Milan e Roma per chiudere l’operazione Veretout. L’opzione campana è la più gradita alla Fiorentina, considerati alcuni profili azzurri che i toscani ritengono interessanti: dal centravanti Inglese (valutato circa 30 milioni di euro) al difensore Maksimovic (25 milioni) passando per l'attaccante Ounas (12-13 milioni). Dal canto suo, anche Veretout (valutato circa 25 milioni) sembra gradire il trasferimento all'ombra del Vesuvio.