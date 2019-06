Juventus, ecco la chiave per il ritorno di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED RAIOLA / Paul Pogba resta sempre il grande sogno di mercato della Juventus.

Al momento, difficile però pensare di arrivare al centrocampista francese, che è sì un separato in casa al, eppure i Red Devils non mollano di un centimetro sulla valutazione didel giocatore, utile per una plusvalenza di poco più di 100 milioni per rientrare in pari dall'investimento di tre anni fa (Pogba grava ancora sul bilancio per 40 milioni). Secondo 'Tuttosport', però, la situazione potrebbe sbloccarsi se lo United, che dovrà comunque fare mercato, per rientrare dagli investimenti decida di rivedere al ribasso le sue richieste per tutti i giocatori sul piede di partenza. Si attende, in chiave Juve, che Minoultimi il 'dossier'per concentrarsi finalmente su Pogba e provare a trovare la quadratura.