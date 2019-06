CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / Uno degli obiettivi principali della Juventus in tema di mercato rimane Federico Chiesa. Ma la Fiorentina fa muro. Il neo presidente Rocco Commisso ha ribadito a più riprese di non voler cedere il giocatore migliore della squadra viola.

Il 'Corriere dello Sport' in più spiega che il padre del giocatore, Enrico, attendeva una chiamata da parte del club, per poter spiegare le sue ragioni e quelle del figlio in ottica di un'eventuale cessione. Ma la Fiorentina non intende contattarlo. Il contratto di Federico scade nel 2022, dunque il club toscano si sente in posizione di forza e nemmeno formalmente obbligato a discutere del futuro del giocatore.