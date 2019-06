CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RABIOT BUFFON / Triplo colpo in arrivo in casa Juventus. Ufficializzato l'inizio dell'era Sarri, la società bianconera vive giorni caldissimi sul fronte rinforzi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Per la difesa, la Juve è vicina a de Ligt, campioncino dell'Ajax (valutato 65-70 milioni) per il quale è previsto un contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione (tra parte fissa e bonus) con clausola da 150 milioni di euro.

Tuttavia, ieri non è avveuto il blitz diad Amsterdam, considerata la presenza del dirigente a Milano (documentata dagli inviati di CM.IT). Intanto, a centrocampo si attende l'annuncio di Rabiot , previsto per mercoledì prossimo: il talento arriva a parametro zero e, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , laha raggiunto l'intesa per un quinquennale con un ingaggio di 7 milioni più bonus. Infine, altro colpo a costo zero proveniente dai parigini è Gigi, che dovrebbe firmare un contratto annuale da circa 2 milioni di euro.