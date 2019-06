CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Luglio si fa sempre più vicino e l'Inter non ha ancora risolto il rebus Icardi. Il forte attaccante argentino non rientra più nei piani del club, che con Conte vuole rilanciare il progetto epurando alcuni elementi. Tuttavia, almeno stando a quanto detto in pubblico dalla sua moglie e agente, la volontà del calciatore è quella di restare.

Così, in attesa che arrivino offerte concrete, la società avrebbe preso la sua decisione sulla strategia da perseguire.

Per evitare eventuali strascichi legali, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Zhang non si opporrebbe alla presenza di Icardi in ritiro a Lugano. Così, la spinosa questione potrebbe passare nelle mani di Conte, che avrà modo di parlare con lui dall'8 luglio. Intanto, proprio la sua mancata partenza sembra bloccare l'affare Lukaku, considerando che i nerazzurri cercano fondi importanti dalle cessioni per tentare l'assalto finale al bomber del Manchester United. Per Icardi, infine, resta sempre l'ipotesi Juventus, pista più accreditata e gradita dal calciatore, che starebbe vagliando una exit strategy dai nerazzurri.