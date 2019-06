NAPOLI GIUNTOLI RAIOLA MANOLAS / E' in programma quest'oggi un incontro tra il Napoli e Mino Raiola: il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli volerà a Montecarlo per incontrare il procuratore, come riportato da 'Sky'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Al centro dell'incontro il futuro di Kostas: dopo aver trovato l'intesa con la Roma, che nell'incontro di oggi ha perfezionato quella con Diawara , si cercheranno di definire tutti i dettagli contrattuali per il trasferimento del difensore greco al Napoli. Il 28enne è ormai ad un passo dal club azzurro e l'operazione, salvo colpi di scena, sarà perfezionata entro sabato, anche per la questione plusvalenze. Con Raiola, oltre che dipotrebbe parlarae di altri due assistiti del procuratore: Lorenzo(di mercoledì le parole disul suo possibile addio) e Hirving