CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO MANCHESTER CITY / Un affare che sembrava aver inboccato il rettilineo finale e che invece deve ancora tagliare il traguardo: il trasferimento di Cancelo al Manchester City non è ancora stato perfezionato. Problemi sono sorti tra le due società sull'operazione: come riporta 'Sky', ad aver frenato l'affare è stata la volontà del club inglese di inserire Danilo nella trattativa.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui . Dall'Inghilterra sono pronti a chiudere l'arrivo del portoghese alla corte di Guardiola soltanto se la Juventus accetterà como contropartita il 27enne difensore brasiliano. Una condizione che, al momento, i bianconeri non se la sentono di accettare: Paratici segue da tempo Danilo, ma ci sono dubbi sull'effettiva utilità di un profilo come il suo per il gioco del nuovo allenatore, Maurizio Sarri.