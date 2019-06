MILAN ROMA PAREDES PSG / Recentemente accostato anche a Milan e Roma e alla Lazio nella trattativa per Milinkovic-Savic al PSG, Leandro Paredes ha seccamente smentito le voci di un suo possibile addio al club parigino.

Questo l'annuncio del centrocampista ai microfoni di 'ESPN' direttamente dal ritiro della sua Argentina, che è impegnata nella Coppa America: "Non c'è nessuna voce, sto bene a Parigi e non vado da nessuna parte. Sono felice lì e non ho nessuna intenzione di andare via".