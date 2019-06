EUROPEI UNDER 21 SPAGNA GERMANIA / Sarà Spagna-Germania la finale degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Italia: battute nella semifinali rispettivamente la Francia (4-1) e la Romania (4-2).

Le due compagini replicheranno quindi la finale della scorsa edizione: allora ad aver la meglio furono i tedeschi.

Nella gara del pomeriggio la Romania tiene testa ai campioni in carica, passando anche in vantaggio sul finire del primo tempo, poi crollando nei minuti finali con le reti di Amiri e Waldschmidt a regalare il pass. Nella partita serale, invece, tutto facile per le Furie Rosse: la Francia è travolta 4-1 con l'uno-due sul finire di primo tempo che indirizza la gara dopo il botta e risposta in avvio di gara.

GERMANIA-ROMANIA 4-2: 21' e 94' Amiri (G), 26' e 44' Puscas (R), 51' rig. e 90' Waldschmidt (G)

SPAGNA-FRANCIA 4-1: 16' Mateta rig. (F), 28' Roca (S), 50 ' pt Oyarzabal rig. (S), 47' Olmo (S),67 'Mayoral (S)