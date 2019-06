INTER SASSUOLO SENSI / Proseguono i contatti tra Inter e Sassuolo per sbloccare definitivamente l'affare Sensi.

Come riportato da 'Sky Sport', è in corso un incontro tra le due società per cercare l'intesa soprattutto sulle contropartite che andranno al club neroverde: i due nomi sul tavolo sono quelli dell'ex Pescara Gravillon, che sarebbe ceduto in prestito e di Marco Sala, terzino sinistro classe 1999 nell'ultima stagione in prestito all'Arezzo. Si attendono ulteriori sviluppi.