CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA AREOLA / Donnarumma al Paris Saint-Germain con Areola al Milan: lo scambio sull'asse Italia-Francia trova un ostacolo non di poco conto nel portiere francese.

Come riferisce 'Eurosport', l'estreno difensore dei parigini si sarebbe detto sorpreso nel vedere il suo nome inserito nella trattativa per arrivare al 20enne rossonero, ma non è tutto: Areola preferirebbe trasferirsi in Premier League e avrebbe dei dubbi ad accettare un eventuale trasferimento al Milan visto che la compagine dinon disputerà la prossima Champions League. Aggiornamenti live sul mercato: clicca qui

Una situazione comunque da monitorare anche perché lo stesso 26enne portiere francese ha strappato al Psg la promessa di essere ceduto in caso di arrivo di un nuovo portiere.