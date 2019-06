JUVENTUS COMMISSO CHIESA / La Juventus alla finestra, in attesa di capire cosa accadrà tra la Fiorentina e Federico Chiesa: il cambio di proprietà per la società viola ha cambiato le carte in tavola per il 21enne che sembrava indirizzato a lasciare la Toscana con i bianconeri in pole per il suo acquisto. L'arrivo di Commisso ha però messo in stand-by la trattativa, in attesa di un vertice tra Fiorentina e Chiesa che finora non è ancora arrivato.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Su questo è tornato a parlare proprio il presidente dei viola, intercettato da 'Sky' prima della partenza per gli Stati Uniti: "Non ho ancora parlato con Chiesa. Il contatto ci sarà, ma forse non a Firenze e forse non con me. Abbiamo molti giocatori che si devono piazzare in qualche modo. Dobbiamo ristrutturare la prima squadra esta facendo un buonissimo lavoro e cone gli altri e un po' alla volta ce la faremo. Dico grazie agli abbonati, l'entusiasmo sta ritornando e mi fa piacere".