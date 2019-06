INTER GENOA GAVIOLI / Niente Genoa, almeno per il momento, per Lorenzo Gavioli.

Il giovane talento dell'era sul punto di cambiare maglia e trasferirsi in Liguria dopo i contatti e gli incontri degli ultimi giorni, ma come raccolto da Calciomercato.it la trattativa si è per adesso arenata. Il centrocampista classe 2000 è appetito da altre compagini tra Serie A e B e prossimamente ci saranno dei nuovi sviluppi sul suo futuro. Gavioli nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze in Primavera tra campionato e Youth League, segnando 3 reti.