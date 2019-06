ROMA EL SHAARAWY CINA / Niente Cina per il Faraone: Stephan El Shaarawy avrebbe deciso di respingere la super offerta proveniente dallo Shanghai. Ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, sei volte quanto percepito attualmente alla Roma: una proposta che ha fatto traballare l'attaccante giallorosso che alla fine però ha detto no.

Le motivazioni le spiega lo stesso calciatore in una dichiarazione riportate da 'repubblica.it': "Non me la sento di lasciare l'Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica". El Shaarawy, al momento, resta alla Roma, società a cui lo lega un contratto fino al 2020: fosse confermata la permanenza, è probabile che le parti si siedano a discutere del rinnovo di contratto.