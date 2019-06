CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli è ancora favorito per James Rodriguez, anche se il possibile inserimento dell'Atletico Madrid - che deve comunque prima cedere uno tra Correa e Vitolo.

A parlare del possibile approdo in azzurro dell'attaccante colombiano tornato aldopo il prestito biennale alè Wilson James Rodriguez Bedolla, papà del calciatore, che ha parlato a 'calcionapoli24.it': "Napoli è la migliore opzione per lui. Lì c'è Ospina, è un club molto importante. L'ho sentito di recente, credo che un trasferimento sia quello che serve alla sua carriera adesso". Tutti gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui

Fondamentale nella possibile operazione è la presenza tra i partenopei di Carlo Ancelotti: "Tra i due c'è stato fin da subito molto rispetto. James è riconoscente a Carlo per quello che ha fatto, sa come valorizzarlo e questo ha contribuito a creare una grande amicizia. D'altronde il tecnico è sempre stato molto contento del suo rendimento".