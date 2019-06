Calciomercato Juventus, blitz Paratici per de Ligt: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI DE LIGT / Sempre più calda la pista de Ligt per la Juventus: i bianconeri hanno in pugno il centrale dell'Ajax che ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia a fronte di un contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione (tra parte fissa e bonus) con clausola da 150 milioni di euro.

Restano da limare i dettagli con l'Ajax ed è per questo che si è parlato di un possibile blitz di Fabioad Amsterdam in queste ore, con l'agente del calciatore Mino: in realtà, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , il responsabile dell'area sport della Juve è ancora a Milano, all'hotel Palazzo Parigi, quartier generale dei bianconeri nel capoluogo lombardo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per il dirigente non è previsto alcun viaggio fino a domani mattina.