Roma, priorità Pau Lopez: le ultime sulla trattativa con il Betis

ROMA PAU LOPEZ BETIS / Asse di mercato sempre più caldo tra Roma e Siviglia, lato Betis. Oltre a Bartra, individuato come uno dei possibili sostituti di Manolas, la dirigenza giallorossa è sempre in pressing anche su Pau Lopez.

Come riportato da 'Sky Sport', lo spagnolo resta la priorità per la porta: l'ultima proposta giallorossa sarebbe di 18 milioni di euro più la rinuncia della percentuale del 50% sulla futura rivendita di, che è ancora di proprietà del Betis. Il classe 1994 avrebbe già dato il proprio gradimento ai giallorossi, ma come anticipato da Calciomercato.it, il Siviglia non ha intenzione di cedere Pau Lopez e non vuole allontanarsi dai 35 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto con scadenza 30 giugno 2023