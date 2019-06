Inter, UFFICIALE il ritorno di Oriali: ecco la sua carica

CALCIOMERCATO INTER ORIALI / Arriva l'ufficialità: Gabriele Oriali torna all'interno dello staff dirigenziale dell'Inter.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'ex centrocampista ritrova una carica in nerazzurro e ritorna al fianco del tecnico Antonio, dopo i trascorsi in Nazionale. Il club milanese annuncia con un comunicato che Oriali ricoprirà il ruolo di First Team Technical Manager, ufficialmente a partire da lunedì prossimo, 1 luglio. Secondo indiscrezioni, dovrebbe comunque continuare ad essere anche team manager della Nazionale fino al 2020.