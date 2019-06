Calciomercato Brescia, suggestione Abdennour

CALCIOMERCATO BRESCIA ABDENNOUR SERIE A / Qualche anno fa sarebbe potuto sbarcare in Italia e più precisamente a Milano, Abdennour in passato è stato accostato a Inter e Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Dopo due stagioni non proprio facili, il difensore è tornato nel mirino della: stando a quanto si legge su Sportmediaset, il centrale piace al, che cerca rinforzi per l'avventura nel massimo campionato. Il, proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe aperto al prestito. Va convinto adesso il calciatore.