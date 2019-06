CALCIOMERCATO INTER BERNI / L'incontro in sede, assieme al suo agente Davide Lippi, ha partorito i suoi frutti: Tommaso Berni rinnova il contratto con l'Inter - in scadenza fra tre giorni - fino al giugno 2020. Ad annunciarlo è stato lo stesso terzo portiere nerazzurro dopo il summit con la dirigenza. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Ero in scadenza, abbiamo appena firmato. Sono felicissimo di proseguire per un altro anno.

L'esperienza di un vecchietto può essere utile con i giovani. L'arrivo di? C'è tanto entusiasmo, ho ancora lo spirito di un ragazzino. Veniamo da una stagione non facile, ma dobbiamo migliorare quello che si è fatto l'anno precedente.ha fatto benissimo, è riuscito a riportare l'Inter dove merita di stare. Con Conte arriva un altro allenatore vincente e ve lo dirò tra qualche mese cosa ci può dare perché non mi ha mai allenato. L'ho sentito ma non ci siamo ancora visti.? Sono due bestie, però il mercato lo fa la società".

Dall'inviato Giorgio Musso