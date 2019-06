CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / "Adrien in bianconero? Nel calcio siamo tutti superstiziosi, per cui è meglio non dire nulla finché non si è fatto tutto".

A 'Rtl.fr' la mamma-agente dinon ha smentito (anzi...) l'indiscrezione di 'Calciomercato.it' riguardo l'accordo con la Juventus , probabilmente su base quinquennale con ingaggio di 7 milioni più bonus. L'annuncio potrebbe arriverà a metà della prossima settimana. Veronique ha invece seccamente negato di aver ricevuto - e rifiutato - una proposta di rinnovo in extremis del: "Non c'è stata alcuna offerta da parte del club parigino, le notizie uscite nelle ultime ore sono false - le parole della mamma-agente del classe '95 - Tra me ec'è stata solo una telefonata di cortesia, non c'è stata e non ci sarà nessuna proposta per Rabiot".