CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG WEAH / Il sacrificio Donnarumma sembra davvero inevitabile: cedere il portierono campano, classe 1999, produrrebbe un'importante plusvalenza, vitale per le casse del Milan. Nella serata di ieri la notizia che non ha fatto dormire molto bene i tifosi rossoneri: il Psg avrebbe messo sul tavolo 20 milioni di euro più il cartellino di Areola, valutato 30 milioni. Un affare complessivo che non convince però il Milan. I rossoneri vorrebbero almeno 60 milioni di euro per Donnarumma e la contropartita tecnica non appare molto gradita.

La squadra diha in rosa, che potrebbe fare il titolare in attesa dell'esplosione definitiva di, che tanto bene ha fatto in Nazionale Under 20. Il Psg potrebbe così decidere di cambiare la propria offerta e sul tavolo del Milan potrebbero finire altri profili, che stuzzicano maggiormente il club.

Calciomercato, tre profili da seguire: da Thiago Silva a Paredes e Weah

Il Milan ha bisogno di un centrale di difesa e il profilo di ThiagoSilva potrebbe essere l'ideale da affiancare a Romagnoli. Il brasiliano è in uscita e si tratterebbe di un vero ritorno a casa. E' in uscita anche Paredes, dopo solo 6 mesi: Leonardo ha altri piani per il centrocampo e il calciatore ritroverebbe quel Giampaolo, con cui si è consacrato ad Empoli. Non vanno sottovalutati poi gli ottimi rapporti tra l'agente Pablo Sabbag e il nuovo ds del Milan, Massara. Ultimo profilo che potrebbe far comodo ai rossoneri è Weah, figlio di George che i tifosi non hanno mai dimenticato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Il talento si sta affacciando nel calcio che conta adesso e potrebbe rappresentare il giusto sostituto di Cutrone. Tre idee interessanti e più congeniali al nuovo progetto Milan, pronti a spingere Donnarumma verso Parigi.