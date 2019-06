Palermo, Ferrero vuole i siciliani: la conferma del sindaco

PALERMO FERRERO ORLANDO / Il Palermo rischia seriamente di ripartire dalla Serie D. Dopo il caos di questi giorni, il sindaco della capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, ha parlato in conferenza per fare un po' di chiarezza sul momento del club rosanero: "Ho ricevuto manifestazioni di interesse - riporta 'Gds' - Tra loro anche Mirri e Ferrero. Mi hanno detto che sono pronti.

Vorrei che finisse il tempo delle streghe e degli sceicchi. Dobbiamo volare basso. Ho ricevuto notizie dal presidente Albanese e attendo le sue decisioni. La vicenda è surreale e non resta che attendere la decisione finale, il 4 di luglio e il 12. C’è una teorica possibilità di impugnativa. Non sembra che la società abbia adempiuto alle obbligazioni per iscrivere la squadra in Serie B. Spero che la situazione si possa risolvere. Noi potremmo costituirci parte civile contro questi avventurieri"