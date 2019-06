CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS / Ceballos obiettivo irraggiungibile per il Milan? Forse no, dato che in Spagna - precisamente 'Marca' - scrivono che lui non vorrebbe lasciare a titolo definitivo il Real Madrid, a cui è contrattualmente legato fino al giugno 2023.

Il trequartista spagnolo non vuole per nulla abbandonare il sogno di imporsi con la maglia delle 'Merengues', ora impossibile a causa di- che non lo stima - ma fra un paio d'anni chissà... Ceballos solo in prestito, quindi, può essere visto come un assist al, che al momento non ha le risorse per accontentareinvestendoper l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del classe '96, nel mirino anche dell'e rimessosi in luce all'Europeo Under 21.