CALCIOMERCATO ATALANTA JOAO PEDRO CAGLIARI / L'avventura al Cagliari di Joao Pedro sembra giunta al capolinea. La prossima fermata dovrebbe essere Bergamo, con l'Atalanta pronta ad accogliere il centrocampista brasiliano da regalare a Gasperini in vista della prossima complicata stagione.

Innesto che sarebbe importante sull'asse campionato-Champions in virtù della sua grande esperienza. Stando a quanto rivelato da 'La Nuova Sardegna', l'Atalanta è pronta a versare i 7 milioni richiesti dai sardi per soffiare il numero 10 brasiliano alla concorrenza della. Nei prossimi giorni è previsto un summit per trovare un'intesa