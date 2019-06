CALCIOMERCATO INTER CARNEVALI GRAVILLON SENSI / Sono ore concitate per l'approdo di Stefano Sensi all'Inter. Da limare ancora qualche dettaglio come testimonia l'incontro avvenuto oggi pomeriggio nella sede nerazzurra con l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Intercettato proprio all'uscita anche dall'inviato di 'Calciomercato.it' , il dirigente neroverde non si è sbilanciato troppo ammettendo: "Se è tutto chiuso? Ancora no, Gravillon ci interessa indipendentemente da Sensi. Non solo lui, abbiamo anche qualche altro ragazzo giovane e stiamo facendo le giuste valutazioni. Prestito? Sì, però non è ancora fatto. Chiusura entro questa settimana? Sia noi che l'Inter non abbiamo fretta. Vediamo un po' quella che sarà la cosa migliore".