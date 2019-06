CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY DE LAURENTIIS / Kalidou Koulibaly potrebbe avere presto un nuovo compagno di reparto: Kostas Manolas. Intanto il gigante senegalese si è raccontato ai microfoni di 'The Players Tribune' in una lunghissima intervista nella quale parla di razzismo, della sua crescita e carriera ma anche del suo primo incontro con De Laurentiis.

Proprio ai tempi del suo arrivo arisale un simpatico aneddoto: "Ti racconto un aneddoto. De Laurentiis mi guardò un po’ storto e mi disse: “Quindi sei tu Koulibaly?” “Sì, sono Koulibaly” “Ma non sei alto? Ma non eri alto 1,92?” “No, presidente, sono alto 1,86” “Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!” “Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, gli darò ogni centimetro in campo, non si preoccupi”. Gli piacque molto questa frase. Si mise a ridere e mi disse: “Va bene, sei il benvenuto qui a Napoli, Koulibaly. Benvenuto”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI