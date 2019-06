ROMA PETRACHI BARTRA / Dopo aver ormai perfezionato la cessione di Manolas al Napoli, con Diawara pronto a fare il percorso inverso, la Roma lavora per assicurare rinforzi in difesa a Fonseca.

Uno dei nomi accostati ai giallorossi è quello di Marc, in forza al: come riferisce 'Sky', oggi ci sarebbe stato un duplice incontra tra il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi e l'agente del difensore ex. Tutti gli aggiornamenti live disponibili cliccando qui

Vertice ad inizio mattina, poi pranzo insieme: un doppio vertice che ha dato esito positivo con le parti che si sono lasciate con ottimismo e che si rivedranno nei prossimi giorni. Come raccontato da Calciomercato.it, il Betis avrebbe individuato in Lo Celso e Junior Firpo i 'sacrificabili' per fare cassa. Bartra, 28 anni, ha una clausola da 60 milioni di euro.