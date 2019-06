NAPOLI INGLESE / Dopo il prestito al Parma per Roberto Inglese c'è il ritorno al Napoli, ma molto probabilmente soltanto di passaggio. Lo dice il suo agente Samuele Sopranzi parlando a 'Kiss Kiss Napoli' del futuro dell'attaccante ex Chievo: "Al momento il ragazzo andrà in ritiro con il Napoli e si metterà a disposizione. Ci sono diverse richieste ma nulla di concreto. Sì, lo vogliono almeno 4 squadre di Serie A e la volontà di Robeto è essere protagonista, titolare indiscusso in un'altra squadra".

Il procuratore chiarisce quali sono le condizioni che vorrebbe per il prossimo trasferimento: "In molti ancora non si sono accorti del valore di Roberto, ha qualcosa di importante. Ripeto, la volontà di Inglese è di essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità. Prestito o titolo definitivo? Preferire andasse via a titolo definitivo, ma di questo ne parleremo di trattativa in trattativa". Tra le squadre interessate a Inglese anche l'Atalanta, soprattutto dovesse concretizzarsi la cessione di Zapata, e la Fiorentina.