CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Nei prossimi giorni, si deciderà il futuro di Gregoire Defrel, attaccante francese classe '91. Di rientro alla Roma dopo il prestito alla Sampdoria, il calciatore ha ricevuto diverse offerte in questo periodo. In Italia, piace in particolare al Cagliari che vorrebbe inserirlo nella trattativa per Barella.

Ma il centrocampista dei sardi continua a preferire la maglia dell'Inter, pertanto il cartellino di Defrel dovrà essere discusso a parte, se non ci saranno cambiamenti o dietrofront del giovane cagliaritano. Di certo il francese è molto apprezzato in Sardegna e - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - dal tecnico Maran. Tra le corteggiatrici dell'ex Sassuolo anche, mentre in Premier è seguito soprattutto da West Ham e Crystal Palace.