CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO CARNEVALI SENSI GRAVILLON / Si fa sempre più caldo l'asse di mercato che vede coinvolte Inter e Sassuolo. Entra infatti nel vivo l'affare che dovrebbe portare Stefano Sensi a vestire la casacca nerazzurra. Come riportato dall'inviato di 'Calciomercato.it', Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, è entrato da circa 10 minuti all'interno della sede interista.

Argomento caldo quello relativo proprio al giovane da inserire nell'affare Sensi che al momento potrebbe essere Andrew, che potrebbe giungere alla corte di De Zerbi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La valutazione di Gravillon dovrà però necessariamente essere di almeno 8-10 milioni per poter fare una plusvalenza, visto che è a bilancio a 5,3 milioni di euro. Nell'affare non rientreranno dunque né Adorante, verso il Parma, né Pinamonti che dovrebbe finire al Genoa. Ultimi dettagli in corsi quindi prima della firma definitiva di Stefano Sensi, primo acquisto a centrocampo per la nuova Inter di Conte.

AGGIORNAMENTO 16.05 - Dopo circa un'ora è uscito dalla sede dell'Inter Giovanni Carnevali, mentre il club nerazzurro ha accolto anche Alessandro Zarbano, ad del Genoa, probabilmente per il trasfimento di Pinamonti.