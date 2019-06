INTER PINAMONTI GENOA / L'Inter è pronta a cedere a titolo definitivo Andrea Pinamonti: il 20enne attaccante nerazzurro, la scorsa stagione in prestito al Frosinone, è molto vicino al Genoa. Come riferisce 'Sky Sport', le due società avrebbero trovato un'intesa per il trasferimento del calciatore in rossoblu a fronte di un esborso economico di 16 milioni di euro.

Nessun diritto di recompra sarebbe stato inserito nell'accordo cone Genoa che avrebbero però raggiunto un gentleman agreement per il ritorno di Pinamonti a Milano dal 2020. Tra le due società sono diversi i nomi dei calciatori in ballo oltre a quello dell'attaccante protagonista nei Mondiali Under 20: da Radu a de La Vega e poi Amione, Rizzo, Gavioli e Salcedo