CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR CARDONER / Hazard al Real Madrid ha infiammato l'estate di calciomercato in Liga ma il belga non dovrebbe essere l'ultimo botto di un certo livello. A Barcellona infatti sognano di rispondere ai rivali di sempre con il ritorno di Neymar dal PSG. Jordi Cardoner, vicepresidente del club blaugrana è intervenuto ai microfoni di 'Marca' proprio a tal proposito: "È corretto dire che Neymar vuole tornare al Barcellona, non mi sorprende.

Più volte è tornato qui e altri giocatori sono andati via per poi tornare qui, come Fabregas e Piqué. Neymar è un grande giocatore, ma non l’abbiamo ancora contattato. In questo momento dobbiamo pensare alle uscite di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del nostro allenatore, e la scadenza è il 30 di questo mese. Queste cessioni servono anche per consentire nuovi ingressi". Per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato: clicca qui

GRIEZMANN - "Qualsiasi giocatore che ha l’obiettivo di venire al Barcellona, dove gioca il miglior calciatore della storia, deve avere voglia di venire qui e giocare in questo club”.