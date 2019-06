MILAN KABAK SCHALKE / Niente Milan per Ozan Kabak: il difensore turco dello Stoccarda è destinato a vestire la maglia dello Schalke nel prossimo campionato.

Indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano che la società di Gelsenkirchen ha in pugno il 19enne di Ankara: lo Schalke sarebbe pronto a pagare la clausola per acquistare il calciatore dallo Stoccarda. A lungo inseguito dai rossoneri, per Kabak il futuro è ancora in Bundesliga.