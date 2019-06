Napoli, 'spiraglio aperto' per l'ipotesi De Rossi in azzurro

CALCIOMERCATO DE ROSSI NAPOLI ROMA / Daniele De Rossi continuerà a giocare in Serie A, almeno secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

Non è ancora chiaro, però, quale progetto abbia scelto (o sceglierà) l'ormai ex Capitan Futuro per il prosieguo della sua avventura da calciatore . Si è parlato di Milan, Bologna e Fiorentina, ma questa mattina 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del club azzurro, ha descritto uno "spiraglio aperto" per l'ipotesi napoletana, che sarebbe clamorosa considerando la storica rivalità tra giallorossi e partenopei.