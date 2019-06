Napoli, De Laurentiis attacca: "I veri torinesi non tifano Juventus"

NAPOLI DE LAURENTIIS JUVENTUS / Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine dell'incontro presso la Camera dei Deputati, ha commentato la sfida con la Juventus anche dal punto di vista dei tifosi. Ecco alcune sue dichiarazioni, riportate da 'Sportmediaset': "La nostra competitor di sempre, in fatto di tifo, è la Juventus.

Essendo nata oltre 100 anni fa ha consolidato un club che, attraverso la stessa proprietà, ha raggruppato tutti gli insoddisfatti del Sud. Gli operai della Fiat erano 'importati' dal Mezzogiorno, i veri torinesi tifano Torino.

Il patron del Napoli si è espresso con orgoglio per il suo operato: "Si tratta di un movimento difficile da sradicare, ma lo sport è bello per questo: bisogna competere in maniera etica e con rispetto. Ce la sto mettendo tutta: siamo l'unica squadra da 10 anni in Europa, abbiamo fatto passi da gigante".