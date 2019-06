JUVENTUS KEAN INTER PADRE / Bjorou Jean Kean, padre dell'attaccante della Juventus Moise, ha analizzato il momento della punta in un'intervista ai microfoni di 'Passioneinter.com'.

Oltre a mostrarsi molto ottimista sul futuro del calciatore ("Per me vincerà il Pallone d'Oro, ne sono sicuro"), Kean ha commentato la 'punizione' inflitta da Di Biagio durante l'Europeo Under-21 , conclusosi con l'eliminazione dell'Italia alla fase a gironi: "Personalmente ho sostenuto Di Biagio: facendo così ha fatto vedere al ragazzo che se lo fa ancora ci sono delle conseguenze. Il mister ha fatto bene. Spero che il prossimo anno possa crescere anche da questo punto di vista". Sul futuro della punta, ha inoltre svelato un retroscena riguardante il suo passato 'nerazzurro': "Dipende dal suo procuratore che si occupa di queste cose. Essendo cresciuto con la maglia di Oba Oba però, l’Inter è la sua casa: l’ha scelta da piccolo, crescendo come un vero tifoso nerazzurro, sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà".