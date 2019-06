Inter, abbonamenti già esauriti! Presa una decisione storica

INTER ABBONAMENTI ESAURITI / L'entusiasmo in casa Inter, con l'arrivo di Antonio Conte, è alle stelle e i tifosi non hanno perso occasione per dimostrarlo.

Siamo appena al 27 giugno, ma i nerazzurri hanno comunicato già l'avvenuto sold-out per la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20, che la maggior parte dei club di Serie A non ha praticamente nemmeno iniziato. Un successo straordinario: ben 40mila tessere sottoscritte, che hanno portato la società a una decisione storica, mai presa prima. È stata aperta, infatti, la lista d'attesa per la stagione 2020/21: l'iscrizione è possibile da oggi fino a venerdì 12 luglio ed è riservata ai titolari della tessera "Siamo Noi". L'era Conte inizia col piede giusto, non c'è che dire.