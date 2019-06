CALCIOMERCATO ROMA DIAWARA NAPOLI MANOLAS - Kostas Manolas e Amadou Diawara stanno infiammando l'asse Roma-Napoli. Il difensore greco, a meno di clamorosi colpi di scena, si trasferirà alla corte di Carlo Ancelotti per formare una coppia centrale di assoluto livello con Kalidou Koulibaly. Di contro, il centrocampista guineano, sceso ieri in campo in Coppa d'Africa con la sua Nazionale nella sconfitta contro la Nigeria, è pronto a fare il percorso inverso.

