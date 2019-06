Napoli, Kovacic sblocca James: accordo vicino

CALCIOMERCATO REAL MADRID KOVACIC NAPOLI JAMES / Il Real Madrid è vicino a un’altra cessione importante: secondo il quotidiano spagnolo 'AS', infatti, i blancos sarebbero a un passo dall'accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Kovacic, che garantirebbe alle casse degli spagnoli circa 50 milioni di euro.

I Blues sono obbligati ad accelerare dall'imminente blocco del mercato, visto che l'ex Inter ha giocato in prestito a Stamford Bridge nella stagione scorsa e, fino al 30 giugno, è ancora sotto contratto.

Il desiderio del calciatore è restare in Premier, l'affare sembra vicino e per il Napoli è un'ottima notizia: come raccontammo su Calciomercato.it, infatti, il Real Madrid è obbligato dall'indicatore 6 del Fair Play Finanziario UEFA ad un disavanzo massimo di 100 milioni tra entrate ed uscite. Avendone già spesi circa 300, deve incassarne circa 200 e tra Kovacic e Marcos Llorente (finito all’Atletico), metà del lavoro è quasi conclusa. Un elemento importante nelle negoziazioni col club partenopeo per James Rodriguez: manca ancora l’accordo per la formula del trasferimento, ma Florentino Perez potrebbe superare l’impasse di questi giorni grazie proprio alle ultime due cessioni.