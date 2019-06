CALCIOMERCATO SPAL LAZZARI KRISTENSEN / La Spal guarda in terra olandese per rinforzarsi. La corsia destra sta per privarsi di Lazzari, considerata la trattativa avviata con la Lazio.

Così, riporta il 'Corriere dello Sport', i ferraresi avrebbero messo gli occhi sudell', talento danese capace di agire da esterno di difesa o di centrocampo. Classe 1997, nella stagione appena conclusa, Kristensen ha realizzato sei assist e un gol in 19 presenze totali.