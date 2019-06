Juventus, rettilineo finale per de Ligt: Raiola in missione

JUVENTUS DE LIGT / Sono le ore di Matthijs deLigt in casa Juventus. La dirigenza bianconera ha piazzato negli ultimi giorni un sorpasso deciso sulle altre pretendenti, in particolare Psg e Barcellona, che si erano portate avanti nella corsa al centrale olandese.

Ora la 'Vecchia Signora' ha blindato l'accordo con il giocatore (ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a 12 e clausola rescissoria tra i 120 ed 150 milioni di euro a salire) che secondo fonti vicine alla trattativa sta escludendo qualsiasi altra pista e spinge per sbarcare a Torino.

Manca quindi solamente l'accordo con l'Ajax che ha messo a quota 75/80 milioni di euro il traguardo per la cessione. La trattativa è ufficialmente partita tra le due società ed un ruolo chiave lo avrà come sempre l'agente Mino Raiola, atteso in queste ore ad Amsterdam per trovare un punto d'intesa che tutte le parti in causa ormai danno per imminente. Anche la Juventus infatti ragiona su quelle cifre e mette sul piatto 67 milioni di euro più 13 di bonus. Probabile che i 'Lancieri' tentino di resistere all'inizio, cercando di aumentare la parte fissa. Quindi la chiusura, se non arriverà già entro il weekend, slitterà di poco. Per de Ligt alla Juventus, comunque, siamo ormai al rettilineo finale.