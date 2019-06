CALCIOMERCATO SERIE A GIOVINCO / Sebastian Giovinco non esclude un ritorno in Italia.

Intercettato in terra nostrana, dove ha trascorso gli ultimi giorni, l'esperto attaccante dell’ha fatto il punto sul futuro: "Sono in Italia ma per poco domani torno negli Emirati - le sue parole a 'Sky Sport' - Voci di un addio è possibile ritorno qui? Mai dire mai, domani però torno là per il ritiro. Allacome? Sta tornando, ma quello lo escludo. Nostalgia? Da italiano ho sempre nostalgia”