CALCIOMERCATO JUVENTUS JOEL RIBEIRO / Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Juventus ha messo le mani su Joel Ribeiro.

Venerdì scorso l'offerta che ha permesso ai bianconeri di battere una folta concorrenza, che comprendeva pure l'Inter (in pole fino a qualche settimana fa) e alcuni club stranieri del calibro del Liverpool . Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la firma. Ribeiro (16 anni) è un fantasista svizzero con passaporto portoghese. Sarà un acquisto pressoché a costo zero dato che non ha un contratto professionistico con il Lausanne.