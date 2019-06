CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MANOLAS DIAWARA / Il mese di giugno si avvia alla conclusione così come il doppio affare che sta per portare Manolas al Napoli e Diawara alla Roma. Tra oggi e domani, il difensore greco è atteso nella città partenopea, dove ha già scelto la sua casa nei pressi di Posillipo.

L'affare dovrebbe andare in porto per 36 milioni di euro, corrispondenti alla somma prevista nella clausola rescissoria coi giallorossi, i quali riusciranno quindi a far quadrare i conti del bilancio che si chiuderà proprio il 30 di questo mese. Successivamente, come già anticipato da Calciomercato.it la Roma affonderà il colpo per Diawara : dopo la distanza tra domanda e offerta, l'accordo sembra trovato sulla base di 20 milioni di euro totali (2 mln di bonus compresi).