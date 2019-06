Milan, da Torreira alle alternative: sondato anche Mandragora

MILAN TORREIRA MANDRAGORA / Le dichiarazioni di Torreira che dal Brasile si è detto felice all'Arsenal non scoraggiano il Milan che continua a lavorare per regalare al tecnico Giampaolo l'uomo richiesto a centrocampo. Anzi, dalle parti di Casa Milan considerano le sue parole come un gesto diplomatico, parole di facciata dunque.

Con l'agente dell'uruguaiano i rossoneri dunque stanno continuando a portare avanti una trattativa nella quale i 'Gunners' restano l'ostacolo principale da superare: Torreira non è incedibile, ma per portarlo via da Londra servono una cessione definitiva e soldi subito, quindi niente prestiti o 'formule creative'. Al momento è così.

Parallelamente, scrive 'La Gazzetta dello Sport', Boban va avanti con i contatti per il connazionale Nikola Moro della DinamoZagabria. Un affare dai costi contenuti che non esclude un altro colpo a centrocampo, magari proprio Torreira. Nel frattempo però secondo 'Tuttosport' i dirigenti milanisti valutano anche altre piste e dopo le ipotesi Veretout (ci sono anche Roma e Napoli), Ceballos (piace all'Arsenal) e Praet, nelle scorse ore è stato fatto un sondaggio per Rolando Mandragora dell'Udinese che piace a mister Giampaolo.