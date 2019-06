CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Gigi Buffon pronto al ritorno alla Juventus. Reduce da una stagione in Francia col PSG, l'esperto portiere nelle ultime settimane ha cercato la miglior soluzione per il suo futuro.

Così, quando è arrivata la chiamata del suo amore, non ha saputo resistere: clicca qui per restare aggiornato. Per lui, riporta il 'Corriere dello Sport', è previsto un anno di contratto a 2 milioni di euro; dopodiché,inizierà a studiare un percorso professionale da dirigente all'interno del club.