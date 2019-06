SERIE A DE ROSSI / Sono ore molto importanti per Daniele DeRossi che sta per sciogliere i dubbi sul suo futuro.

Mentre resistono le proposte 'esotiche', dalal, l'ex capitano della Roma si avvicina ad una nuova avventura entro i confini nazionali dove si sta scatenando un'autentica asta.

Su De Rossi infatti si sono mossi tantissimi club: dalla Fiorentina al Parma passando per Milan, Sampdoria e Bologna. Le ultime due sarebbero al momento le ipotesi più calde secondo 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea però come anche la proposta della FIGC di entrare nello staff tecnico del Ct Mancini lo lusinghi. A breve, in ogni caso, è atteso l'annuncio.